4.0 5 0

De Fransman smijt een duizendtal cultureel verantwoorde referenties in de blender en maakt er een wonderlijke melange van. Zijn proza is uitdagend: ‘Kompas’ bulkt van de veeleisende, beladen zinsneden, die millennia aan kruisbestuiving tussen Oost en West bezin-gen en tegelijk verrassend actueel zijn. Énard nestelt zich tussen uw oren, om er pas weken later weer uit te scharrelen.