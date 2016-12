Waarom wij u dan toch met ‘De Argonauten’ komen lastigvallen? Omdat het zo’n zeldzaam boek is waarin plaats is voor postmodern-filosofisch gedachtegoed én het woord ‘kontneuken’. Omdat Nelson ons geen traditioneel verhaaltje serveert met een begin, een midden en een eind, maar wel onze oogkleppen te lijf gaat en alle lichaamsregisters – van hoofd over onderbuik tot hart – durft te bespelen. En omdat dat ons veel te weinig overkomt als we tegenwoordig een boek openslaan.

Misschien helpt het om Maggie Nelson zelf voor te stellen, aangezien haar leven, gevoelens, twijfels en gedachtesprongen de bladzijden van ‘De Argonauten’ kleuren. Ze is een Amerikaanse dichteres die zich ook in het non-fictiegenre heeft bekwaamd, met als bekendste werk ‘The Art of Cruelty’, over representaties van geweld in de moderne kunst. In ‘De Argonauten’ spreekt ze de lezer echter niet toe als academica of intellectueel, maar als echtgenote, (stief)moeder en dochter. Nelson deelt lief en leed met kunstenaar Harry Dodge, met wie ze een zoon heeft, Iggy. Haar jubelende omschrijving van hun relatie maakt de lezer jaloers: ‘Ik voel dat ik je alles kan geven, zonder mezelf te verliezen.’ Het moge duidelijk zijn: Nelson heeft met Dodge een partner voor het leven gevonden, een onverwachte zege voor ‘wie zijn eigen isolement serieus neemt’. Maar die zege is niet zonder slag of stoot binnengehaald, want hoe juist de liefde tussen Nelson en haar Harry ook aanvoelt, voor een aanzienlijk deel van de buitenwereld vormt ze een doorn in het oog. Harry was immers niet altijd stoere Harry – op zijn geboorteakte prijkt de naam ‘Rebecca’, die hij later zelf omboog naar ‘Harriet’, om uiteindelijk bij ‘Harry’ te belanden.