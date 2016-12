Kruip in het hoofd van de blinde kluizenaar Tamalone en laat uw innerlijke luistervink de vrije loop: Tamalone dwaalt door de stad met gespitste oren, en dat levert een spitsvondig mozaïek van dialogen op.

Afgeluisterde echtelijke ruzies en terrasgesprekken over Pokémon GO, she-males en architectuur vloeien ineen tot een bevreemdende analyse van mens en maatschappij. Sommige passages kunnen wat gekunsteld aandoen, maar daar zult u ons niet over horen klagen – Dautzenberg weet zijn wijsheden als geen ander fraai te verpakken.