In het Ierse dorpje Duneen wordt een lijk gevonden, en plots komen er ook heel wat uit de kast gevallen.

3.5 5 0

De populaire talkshowhost Graham Norton waagt zich in zijn eerste small-town murder mystery niet echt op radicaal nieuw detectiveterrein, maar hij voert zijn personages met zoveel vertelplezier, humor en begrip voor al hun kleine onvolkomenheden op in een zoet melancholisch speurdersverhaal, dat je hem het bij momenten iets te hoge soapseriegehalte graag vergeeft. ‘Bewaring’ is niet onvergetelijk, wel hoogst vermakelijk.