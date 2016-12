3.5 5 0

Het boekje, een kolenschop groot, mag dan veel behartenswaardigs over schrijven en lezen verzamelen, het allerbeste pleidooi voor de kwikzilveren kracht van literatuur is Salters taaltoets zelve - wat hij ‘de stem’ van een schrijver noemt: ‘Stijl berust op voorkeur, een stem is bijna genetisch, absoluut herkenbaar.’ De stem van James Salter - bedrieglijk licht, associatief wendbaar en ritmisch slepend - is een jaar na zijn dood al klassiek.