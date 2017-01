Donald Ray Pollock - De hemelse tafel

In een chiquere roman zouden het prostituees en prosciutto zijn, maar in Donald Ray Pollocks door pooiers, strontscheppers, moordenaars en bandieten bevolkte Amerika zijn het vooral doodgewone hoeren, hammen en een occasionele hondendrol die genuttigd worden. Pollocks wereld is er dan ook één waarin de aangenaamste vorm van heengaan dood neervallen is terwijl je buiten met buikkrampen je gevoeg zit te doen. Dat overkomt Pearl Jewett, de godvrezende vader van drie niet even begaafde zonen die na zijn plotse overlijden een bloederig spoor door de Amerikaanse Biblebelt trekken. Cob, de domste én de vriendelijkste van het drietal, wil liefst traag naar de hemel om er aan te schuiven aan de eeuwige tafel vol spijzen waar hun vader ook al van droomde, maar jongere broer Chimney, die ‘nog geen keuze had weten te maken tussen goed en kwaad, en dus maar op beide fronten zijn uiterste best probeerde te doen,’ wijst Cob en oudste broer Cane de snelste weg naar de hillbilly hell.

Pollocks in moderne Amerikaanse gotiek gedoopte cowboyverhaal speelt zich af in het oorlogsjaar 1917, toen mensen een beetje doordraaiden en de straat op gingen ‘om Duitse herders dood te schoppen, of om negentig jaar oude Amerikanen met Duitse achternamen op straat te laten knielen en de Amerikaanse vlag te kussen.’ Het zijn de jaren waarin Sauerkraut plots liberty cabbage genoemd werd en hamburgers plots Salisbury steaks heetten, maar te oordelen naar de helse processie van gruweldaden en de soms bijna grotesk gewelddadige personages hadden het net zo goed de middeleeuwen kunnen zijn.