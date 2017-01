3.5 5 0

In haar memoires lezen we hoe ze liefdeloos opgroeide in het grauwe naoorlogse Joegoslavië, bij ouders – harde parti-zanen – die met een geladen pistool op hun nachtkastje sliepen. Zulke details maken het boek uitermate boeiend. Al had een tikkeltje minder zelfverheerlijking haar schrijfsels veel deugd gedaan.