Al is ‘Graailand’ soms demagogisch en altijd eenzijdig, het boek legt wél goed uit wat er misgaat in een hele reeks beleidsdomeinen, van armoede tot zonnepanelen. Mertens slaagt erin klare taal, concrete cijfers en persoonlijke verhalen te verweven in een samenhangend en leesbaar verkiezingsprogramma. Hij heeft de oude communistische hoed opgelapt en draagt hem met zoveel verve dat het ding bijna nieuw en zelfs modieus lijkt. Toch blijft een dubieus randje zichtbaar.