In ‘Het Mussolinikanaal’ deed Pennacchi het verhaal van een Italiaanse familie die Il Duce en twee wereldoorlogen op z’n boterham kreeg. In ‘Broederstrijd’ is Italië een ruïne waarop een bloem moet bloeien: de democratische republiek. Maar de potgrond ruikt belegen: je bent ‘Communist!’ of ‘Vriendje van rechts!’, allebei met uitroepingsteken. Pennacchi zet z’n kroniek verder in ruwe, van werkmanszweet druipende taal. Je krijgt Italië niet in een reisgids, maar in een buikige roman.