Zeldzaam de hedendaagse schrijver die zich nog in het kortverhaal specialiseert, zeker hier in Vlaanderen. Te vaak wordt zo’n korte pennenvrucht opzijgezet als vingeroefening voor aspirant-schrijvers – of zoals Wim Helsen opmerkte toen Annelies Verbeke in ‘Winter-uur’ vertelde over haar nieuwe roman: ‘Dat verkoopt beter dan kortverhalen, zeker?’ Nochtans kan het genre, in goede handen (zoals die van Alice Munro of Raymond Carver), tot grootse literatuur leiden. Zo goed als een Munro of Carver is Verbeke in ‘Halleluja’ nog nét niet, maar ze is wel aardig op weg.

In haar nieuwe bundel incarneert de schrijfster een keur aan personages. Daarover zei ze – ook weer in het onovertroffen ‘Winteruur’ – dat ze zichzelf altijd al versplinterd heeft gevoeld: niet als één Annelies, maar verschillende Anneliezen die afwisselend de plak zwaaien in haar drukbezette hoofd. Schrijven, in het bijzonder van kortverhalen, staat haar toe al die verschillende ego’s te laten uitvliegen – bevrijdend. De figuren in ‘Halleluja’ vormen een bont gezelschap: een levensechte robot, een beer met menselijke trekjes, een alwetende boorling... Een rariteitenkabinet, kortom, dat schril afsteekt tegen de doodnormale situaties waarin ze zich meestal bevinden: een banale affaire (‘Vluchtplan’), een werkuitstap naar New York (‘Voorbeelden van verdriet’), de zweterige omgeving van een fitnesszaal (‘In de knop’). Bij Verbeke is dat ‘doodnormaal’ echter bedrieglijk: in haar verhalen schuilt altijd een surreële dreiging, die door haar vreemde personages niet zozeer in gang wordt gezet, als wel blootgelegd. Alsof je als lezer keer op keer een modale Vlaamse huiskamer binnenwandelt, en plots in de gaten krijgt dat er iets grondig fout zit: een klok die achteruittikt, een venster dat bij nader inzien een kundig geschilderde kopie blijkt. Dat zorgt ook in ‘Halleluja’ voor een unheimlich, maar niet onaangenaam sfeertje, dat Verbeke het best in ‘Prins’, ‘Wilde dieren’ en ‘Voorbeelden van verdriet’ weet op te roepen.