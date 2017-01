3.5 5 0

Liefhebbers van de bravoure waarmee Buwalda het Nederlands omarmt, kunnen zich intussen verwarmen aan ‘Verse probz’, de derde bundeling van zijn Volkskrant-columns. Zoals verwacht zet de schrijver zichzelf geestig sprankelend als schlemiel te kijk. Onverwacht is dat Suzy, schrijverslief en columnpersonage, uit de stukjes verdwijnt. Tot in ‘Rotcolumn’ blijkt dat het koppel niet meer is: ‘Zo leuk is het allemaal niet’, wat niet geldt voor het stukje dat met deze zin besluit.