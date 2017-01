Genderfluïditeit, homoseksualiteit en de vluchtelingen-problematiek zijn thema’s die je niet meteen verwacht in een roman over het 19de-eeuwse Amerika van de indianenslachtingen en de Burgeroorlog.

Maar de Ierse toneelschrijver en romancier Sebastian Barry weeft ze met een lyrisch naturel door zijn verhaal over twee verliefde soldaten die een Sioux-meisje adopteren. Barry beschrijft de gewelddadige geschiedenis van de Verenigde Staten in een taal die al het beste en het slechtste in de donkere ziel van de mens wondermooi bezingt.