In de aanloop naar de verkiezingen in Nederland presenteert de jonge D66-medewerker Daniël Boomsma een gortdroge bundeling van 48 toespraken, pamfletten en beschouwingen van zijn 50-jarige partij.

Mochten andere partijen dit voorbeeld volgen, zouden zij hun naakte teksten misschien kunnen omkleden met meer context of – waarom niet – wat geschiedenis. Nu is dit boek enkel interessant als inspiratie voor wie in Vlaanderen opnieuw een links-liberale partij wil oprichten. De N-VA pikte alvast de oude D66-slogan ‘denken, durven, doen’ in.