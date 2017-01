Ivo Victoria - Billie & Seb

Reeds bij zijn debuut ‘Hoe ik nimmer de ronde van Frankrijk voor min-twaalfjarigen won (en dat het me spijt)’ viel ’m enig vakmanschap toe te dichten, en het valt dus aan te nemen dat hij het aloude adagium van Anton Tsjechov in het achterhoofd hield toen hij die eerste vijf woorden schreef – u weet wel: wie in het eerste hoofdstuk een revolver toont, moet ervoor zorgen dat er ook werkelijk mee geschoten wordt. Dat iemand vroeg of laat de trekker zal overhalen, staat dus meteen buiten kijf.

Nu ja: het geweer in kwestie is een speelgoedreplica van een scherpschutterswapen, een cadeautje voor de Seb uit de titel. Die 17-jarige slungel is anders dan z’n leeftijdgenoten – onze kop eraf als hij niet aan één of andere autismespectrumstoornis lijdt, of alleszins een aandoening die ervoor zorgt dat hij niet vlot uit z’n woorden komt, blind is voor de dubbele bodem in uitspraken en situaties en lastig contact maakt met z’n medemensen. Op een dag tovert het lot de genaamde Billie pal in zijn schootsveld: het jongere adoptiefmeisje van Aziatische oorsprong stelt zich op de speelplaats van de middelbare school aan ’m voor met de woorden ‘Hoi, ik ben Billie, een geest’, waarna ze automatisch op elkaar inloggen en de onafscheidelijkheid lonkt. Tot Billie met haar hoofd onzacht op de rand van de tuintrampoline valt, en ze in een diepe coma belandt. Exit de diepe zielsverwantschap, en Seb trekt zich terug op zijn eiland. Tot hij van z’n ouders een airsoftgeweer krijgt, vanuit de redenering dat hij zijn zinnen moet verzetten. Met succes: Seb gaat inderdaad vaak op stap met zijn schoolvrienden, die op een nabijgelegen boerderij oorlogje spelen. Maar anders dan zijn vrienden neemt Seb het spelletje steeds serieuzer: het schot van Tsjechov lijkt steeds dichterbij te komen.