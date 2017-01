4.0 5 0

In haar hervertelling van ‘The Tempest’ ontmoeten we Felix, een succesvol regisseur. Maar helden zijn er bij Shakespeare, en dus ook bij Atwood, uitsluitend om van hun sokkel te donderen. Tijdens een amusante wraaktrip, die zich binnen de muren van een gevangenis afspeelt, laat Atwood haar hoofdpersonage weer opkrabbelen. Het resultaat is, naast een heerlijk balorige ode aan de Bard, het beste wat we sinds lang van de Canadese mochten lezen.