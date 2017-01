1.0 5 0

Vreemd, want voor een roman over de werking van het menselijke geheugen is het een verrassend vergeetbaar verhaal over een moord op een professor aan Princeton. Chirovici noemt zijn boek vol kurkdroge beschrijvingen van niet ter zake doende handelingen geen whodunit maar een whydunit. Geen van beide vragen weet hij spannend te houden.