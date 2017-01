3.0 5 0

De mooiste nevenwerking van vriendschap is edelmoedigheid. Je bent niet verplicht de liefde in een chemische formule te vatten. De dood is een stommelende dronkenlap. En als een melktandje je prikt tijdens het zogen, heb je te lang borstvoeding gegeven. Dat zijn de lessen die de rouwende weduwe Ellinor op het bord krijt. Jens Christian Grondahl, de tactiele Deen, heeft ze opgeschreven in ‘Vaak ben ik gelukkig’, een roman die in zakdoekgrote ontroering doet.