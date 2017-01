Professor en blogger Tom van der Meer levert een welgekomen bijdrage aan het debat over de democratie.

In dit levendige pamflet dient hij met kennis van zaken de paniekpublicisten en bellenblazers van antwoord. Neen, er is géén crisis van de Nederlandse democratie. Ook het creatieve ballonnetje van David Van Reybrouck – de loterijdemocratie – wordt doorgeprikt. Onvermijdelijk wordt het boek soms technisch, en het gaat over het Nederlandse kiesstelsel, dat verschilt van het Belgische