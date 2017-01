Katie Roiphe - Het uur van het violet: Grote schrijvers in hun laatste dagen

Roiphe, geobsedeerd door dit onderwerp sinds ze op haar twaalfde een longoperatie nauwelijks overleefde, beloert in ‘Het uur van het violet’ (Hollands Diep) de dood in een aantal casestudy’s. Susan Sontag zette haar op dit spoor. Zij overwon borstkanker, vervolgens baarmoederhalskanker, en ging haast geloven in haar eigen onsterfelijkheid. Toen duidelijk werd dat ze het van leukemie níét zou halen, ging ze aan het schreeuwen: ‘Dat betekent dat ik doodga!’ Koppiger vechten met de dood komt weinig voor: vandaar dit verhaal. Het laat zich ook makkelijk schrijven omdat Sontag zelf haar ziektegeschiedenis eloquent en intelligent becommentarieerde. Er is ook het mooie boek ‘Zwemmen in de zee des doods’, waarin haar zoon David Rieff zijn perspectief op haar levenseinde neerschreef. Hoe krachtiger haar hoop was te overleven, noteerde hij, hoe moeilijker het voor haar was te sterven. Van de stervende Sontag zijn er ook de ontstellende foto’s van Annie Leibovitz. Wat Roiphe vooral intrigeert is dat de beroemde fotografe in extremis, tegen alle regels in, nog een keer tegen het wegkwijnende lichaam van haar vriendin aankroop in het ziekenhuisbed.

Wat Sigmund Freuds exit dan weer illustreert, is de wens om de dood volkomen lucide in de ogen te kijken. De grondlegger van de psychoanalyse leed in zijn Londense ballingschap aan een afschuwelijke keelkanker. Door een gat in zijn wang stonk hij zo dat zijn hond hem meed. Maar zelf wou Freud niet wegkijken en hij weigerde pijnstillers sterker dan aspirine, om helder te kunnen blijven denken. Tot de pijn onhoudbaar werd en hij het moment van zijn dood zelf koos, met assistentie van sister morphine.