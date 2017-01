4.0 5 0

Over Beyoncé en Simone de Beauvoir, over mannen en vrouwen, over humor, ouder worden, de dood. En over hoe ze al die thema’s tegenkomt in de kunsten, niet het minst in de literatuur. Een boek als een intellectual candy store, doorspekt met fragmenten uit haar eigen leven. Zo achteloos vlot geschreven, en toch immer elegant. Om in één ruk uit te lezen, en nadien – wanneer bepaalde the-ma’s aan de orde zijn in je eigen leven – te herlezen.