3.0 5 0

Andermaal gluurt u in de schedel van miljardair/scheldkanon Guggenheimer, die, zo vermoeden wij, ontstaan is uit een onheilige kruisbestuiving tussen Dennis Black Magic en Gert Verhulst. Brusselmans’ boeken zijn een genre op zich, en dat weet hij zelf ook. Gevolg: een 320 pagina’s lange maalstroom van onkuise joligheden die na een tijdje wat begint te vervelen – koud is de pap nog niet, maar ze borrelt niet meer zoals vroeger.