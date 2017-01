Alleen al voor de manier waarop hij politieke met persoonlijke geschiedenissen verbindt in zijn magistrale bildungsroman ‘ Amerika Amerika ’ verdient Ethan Canin een plaats naast de allergrootste hedendaagse Amerikaanse schrijvers.

Zijn nieuwe roman over een geniale wiskundige en diens veel minder geniale familieleven mag dan niet even veelgelaagd zijn, het blijft een indrukwekkend boek dat vlotte vertelkunst schijnbaar moeiteloos injecteert met diepere inzichten over de onvermijdelijke feilbaarheid van de menselijke natuur.