Colson Whitehead - De ondergrondse spoorweg

De Underground Railroad was in het 19de-eeuwse Amerika van vóór de burgeroorlog de naam van een geheim netwerk van burgers die de afschaffing van de slavernij betrachtten. Ze boden ondersteuning, vluchtroutes en onderduikadressen aan slaven die uit de plantages in het zuiden waren weggelopen en hielpen ze om naar het vrije(re) noorden en Canada te ontsnappen. In ‘De ondergrondse spoorweg’ bedenkt Whitehead die abolitionistische beweging met het beheer van een heus spoorwegnetwerk onder de grond.

De clandestiene treinreiziger van wie het wedervaren het hart van de roman uitmaakt, is Cora, een tienerslavin die het barre leven op een katoenplantage in Georgia ontvlucht. Whitehead beschrijft haar bloederige bestaan tussen het katoen spijkerhard, in gestaald proza dat als een reusachtige slaaf met dreigende kolenschoppen op je afkomt. Een sterke bijdrage aan de rijke traditie van de slavernijroman, maar Whitehead laat het daar niet bij. Vanaf het moment dat Cora via de kelder van een abolitionist voor het eerst in een ondergronds station afdaalt, verdampt het bekende realisme en ontspoort ‘De ondergrondse spoorweg’ als historische roman. Een kelderluik in een boerenschuur als het konijnenhol van Alice.