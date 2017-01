2.0 5 0

Maar een hoofd vol tintelend gedachtegoed volstaat niet om een goede roman te schrijven. ‘De vrouw die’ is even onbestendig als de vage titel doet vermoeden: iets met een biologe die de marathon in New York gaat lopen, een premisse die de auteur smoort met hoogdravende stellingen over de menselijke biologie. Simone van Saarloos: de vrouw die haar eigen roman torpedeerde.