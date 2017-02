David Pefko - Daar komen de vliegen

Kirschenbaum is een tot ver buiten de oevers van Manhattan gerespecteerde money manager. Een koning Midas in een pak dat ‘honderd manuren en vijftigduizend dollar had gekost’, bij wie elke cliënt mocht rekenen op buitensporige winsten. Waren de banken en de beurs in 2008 niet over elkaars benen gestruikeld, dan had niemand ontdekt dat hij zich had bediend van het ponzifraudesysteem. Het kapitaal van zijn cliënten werd nooit echt gemanaged: het bleef rusten op één bankrekening, en het geld van de ene klant was de winst van de andere.

Pefko volgt het biografische slijmspoor van Madoff secuur. Beide oplichters hebben een Ruth als echtgenote, parkeren hun miljarden bij de Chase Manhattan-bank, onthaasten in een buitenverblijf in Palm Beach, weten lang de sectorwaakhond op een afstand te houden en worden finaal in het nauw gedreven door een bemoeizieke Griek. Ook hun slot-akkoorden klinken unisono.