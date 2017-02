Véronique Goossens - De geldmakers

Het boek over de Nationale Bank van Véronique Goossens is een troebele woordenstroom.

2.0 5 0

Op de bodem liggen enkele interessante inzichten, onder meer over de volgende financiële crisis, maar helaas liggen ze veelal verscholen onder de nodige ballast, bijvoorbeeld over het slechte eten in de zelfbedieningsrefter van de banken. Een verdienstelijke poging om droge materie met een verhalende schrijfstijl tot leven te wekken, maar Goossens zal er niet mee uit het kransje Kanaal Z-kijkers breken.