Met ‘ Wederzijds ’ schrijft Kees ’t Hart een satire over een koppel modelburgers wier goede bedoelingen hen onverwacht snel naar de hel voeren wanneer ze zich inlaten met een schimmig burgerinitiatief tegen buurtoverlast.

2.5 5 0

In korte, heldere zinnen maakt de Nederlandse schrijver van ‘Teatro Olimpico’ en ‘Hotel Vertigo’ pijnlijk duidelijk hoe makkelijk naïviteit, ontkenning en berusting omslaan in collaboratie. Jammer dat ’t Harts metafoorloze droogkomische stijl net iets vaker simpelweg droog dan komisch is.