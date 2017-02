Marica Bodrozic - Kersenhout en oude gevoelens

4.0 5 0

Omdat Marica Bodrožic (Kroatisch, maar met domicilie in Duitsland) met gulzige ogen kijkt naar Sarajevo, Parijs en Berlijn – de steden van haar ik-verteller Arjeta, die met een zaklantaarn over haar geschiedenis probeert te schijnen. Omdat ze een smeuïge liefdesgeschiedenis en een bloedend oorlogsverhaal vertelt zonder in migraineproza te vervallen. Omdat ze over haar zinnen een troostend laklaagje poëzie legt. En omdat ze weet dat herinneringen onbetrouwbare vrienden zijn – en dat zijn de besten.