De naamloze verteller in ‘Peachez, een romance’, een classicus, heeft een leven lang genoeg gehad aan het eigen hoofd, waarin de grote antieke schrijvers zingen, en geen plaats is voor de Albert Heijn-werkelijkheid en haar sirenes. Maar dan krijgt hij een mail van ene Sarah, prikt hij zich aan een verslavende correspondentie, en wordt het oud parket onder zijn voeten een vliegend tapijt. Herkenbaar? Vast wel voor de Amerikaanse deeltjesfysicus Paul Frampton, door wiens ongelukkige verhaal Ilja Leonard Pfeijffer zich liet inspireren.

Had hij ’m niet van een heerlijk pfeijfferiaanse bedrading voorzien, dan had zijn hoofdfiguur me slechts zuchtjes van verveling ontlokt. De succesvolle, maar stoffige academicus die door een sukkelig toeval in het aardse slik valt, en zich lelijk schroeit aan de wereldse wreedheid, is me een iets te vaak aangewend literair stereotype – een schnabbelaar die altijd wel weer een lucratief rolletje vindt. Anders gezegd: ik heb het wat gehad met rukkende filosofen. Al dient opgemerkt dat het lang duurt voor de professor zijn kalfslederen bureaustoel bevlekt. Maar dit is een roman van Ilja Leonard Pfeijffer, en de schrijver snelt zijn personage te hulp: hij kleedt hem aan tot een man die meelijwekkend én begeesterend is. Met humor, uiteraard, want er valt bij Pfeijffer altijd wat te grinniken, maar ook met spitsvondige eruditie. Hoeveel schrijvers kunnen dat, hun hoofdpersonage laten oreren over het spanningsveld tussen de stoïsche invloed van Tertullianus en diens antirationele benadering zoals vervat in de befaamde spreuk ‘Credo quia absurdum est’, en ondertussen een lenige, spannende roman blijven vooruitjagen? Die spreuk wordt de legitimatie van de academicus – liefdevol proffie genoemd door Sarah – voor de zotskap die hij plots draagt. ‘Onze liefde was zo bizar dat zij echt moest zijn.’