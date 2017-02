2.0 5 0

De middenklasseproblemen van hoofdpersonage Emma, die haar juristencarrière door een burn-out gedwarsboomd ziet, zijn herkenbaar, maar Heerma van Voss laat zich niet snel op een dieper inzicht over mens of maatschappij betrappen. De van talent getuigende vertelstijl is niet begeesterend genoeg om het enkel daarmee te redden.