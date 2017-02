Yuval Noah Harari - Homo Deus

Niks dan Grote Vragen in dat boek van de Israëlische historicus Yuval Noah Harari: waar komen we vandaan, hoe werden we wie we zijn, waar gaan we naartoe? Zijn antwoorden verraden zoveel intelligentie en speelse originaliteit dat ‘Sapiens’ wereldwijd beroemde supporters kreeg: Mark Zuckerberg, Barack Obama, Umberto Eco en vele anderen sloten zich aan bij Bill en Melinda. De snelcursus ‘Mens van Harari’ is zo aantrekkelijk omdat hij middels vaak verrassende en altijd heldere formuleringen gigahoeveelheden wetenschappelijke lectuur in een snedig betoog vervlecht. Harari durft te veralgemenen en heeft de stilistische middelen in huis om dat opzichtig goed te doen.

‘Homo Deus. Een kleine geschiedenis van de toekomst’ heet zijn nieuwe boek, en het bestrijkt te lang hetzelfde terrein als zijn voorganger. De herhalingsles over de homo sapiens, ‘het dier dat een god werd’, had korter gekund, de schets van zijn toekomst had langer gemogen. Bij de aanvang van de 21ste eeuw is dit het prentje waar Harari van uitgaat: nu de mens honger, ziekte en oorlog behoorlijk onder controle heeft, schuift hij een nieuwe agenda naar voren: de jacht op geluk, onsterfelijkheid, goddelijkheid. Technologie is wat hem daarbij helpt – religie, ideologie en politiek komen er weinig aan te pas. Het gevaar van een oprukkende islam, bijvoorbeeld, veegt Harari in een paar zinnen van tafel. ‘God is wel degelijk dood, het kost alleen wat tijd om Zijn lijk af te voeren.’