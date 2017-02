3.0 5 0

Het is niet te merken aan haar in melancholie en couleur locale gedrenkte thrillerdebuut over de drievoudige moord die een kleine, door droogte geteisterde boerengemeenschap in Australië opschrikt. Harper doet niets nieuws met het ‘niets is wat het lijkt’-subgenre van de misdaadliteratuur maar beheerst typische motieven, plottwists en spanningsopbouw als iemand die al jaren de meest dierlijke instincten van de mens in spannende pageturners verandert.