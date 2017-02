In die biopic wordt de ontstaansgeschiedenis van Capotes bekendste werk ‘In koelen bloede’ uit de doeken gedaan. Van dat in 1965 verschenen non-fictiewerk onthouden mensen vooral dat het over een stel gruwelijke moorden gaat, en van Capotes novelle ‘Breakfast at Tiffany’s’ (1958) dan weer dat het een film met Audrey Hepburn is. En wie iemand kent die ‘Other Voices, Other Rooms’ (1948), ‘The Grass Harp’ (1951) of het in 2005 postuum gepubliceerde ‘Summer Crossing’ in de boekenkast heeft staan, heeft een wel heel erg uitgebreide én belezen vriendenkring.

Maar misschien is het niet eens zo gek dat Capote meer gekend dan gelezen is, want de in 1984 aan een leven vol drank en drugs overleden schrijver was in zijn opinies, interviews, journalistiek werk en persoonlijke brieven vaak scherper dan in zijn korte fictie. Capotes ‘The Duke in His Domain’, een profiel van Marlon Brando voor het Amerikaanse tijdschrift The New Yorker, blijft samen met Gay Taleses ‘Sinatra Has a Cold’ een superieur handboek voor verhalende journalistiek. En de in ‘Too Brief a Treat’ verzamelde brieven zijn niet alleen wegens het amusant vileine geroddel over schrijvende collega’s en andere bekendheden een plezier om te lezen, maar ook, en vooral, omdat ze een ongepolijst genoegen scheppen in taal. Precies dat genoegen is in de verhalen soms verloren gegaan bij het uitpuren.