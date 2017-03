4.0 5 0

Naar Russische gewoonte een flinke klepper van bijna vijfhonderd bladzijden, maar een strengere redacteur had daar vast in gesnoeid. Jachina’s vertelstijl is traditioneel, maar wel kraakhelder: haar natuurbeschrijvingen werken even heilzaam in op ons brein als frisse buitenlucht. Een bloedmooie en doodeerlijke roman, maar dan wel eentje waar uw bloed van gaat koken als u enig gevoel voor rechtvaardigheid bezit.