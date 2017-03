3.0 5 0

Dit is deel twee, over een man die zich afzondert op de Britse heide en daar in de ban raakt van een beest. De voormalige milieuactivist schrijft een stream of consciousness die bijwijlen de zinnelijke poëzie van Walt Whitman echoot, maar die soms meer stokt dan stroomt. Dat hij zelfs zijn interpunctie aanpast aan de mentale staat van zijn hoofdpersonage is knap maar voelt ook als een iets te bestudeerd trucje aan.