Chimamanda Ngozi Adichie - Lieve Ijeawele

‘Ik,’ bulderen ze dan, ‘ben niet voor vrouwenrechten, ik ben voor ménsenrechten!’ Die vervelende brullers pareerde de Nigeriaanse bestsellerauteur Chimamanda Ngozi Adichie al in haar manifest ‘We Should All Be Feminists’. Dat vlammende pamflet maakte van Beyoncé een instantfeminist en staat in Zweden ondertussen op de verplichte leeslijst.

In ‘Lieve Ijeawele’ doet Adichie die oefening nog eens over. Het boek is een antwoord op een vraag van een Nigeriaanse jeugdvriendin die haar dochter tot feminist wil opvoeden. In vijftien korte hoofdstukken geeft de auteur evenveel praktische adviezen. Je hoeft het werk van feministische iconen als De Beauvoir of Butler niet meester te zijn om driftig te knikken bij haar goede raad. ‘Leer haar dat mannen en vrouwen gelijke rechten verdienen.’ ‘Laat je niet vastpinnen in je rol als moeder, maar wees een compleet mens.’ ‘Laat de vader even betrokken zijn bij de opvoeding.’ ‘Zeg haar nooit dat ze iets wel of niet moet doen omdat ze een meisje is.’ ‘Laat haar lezen, leer haar dat ze ook met auto’s en vliegtuigjes mag spelen.’ ‘Hamer erop dat ze niet op de wereld is gezet om mensen te behagen.’