Bent u ook de WO I-herdenkingen beu? Journalist en historicus Will Englund blaast met een originele invalshoek nieuw leven in dat platgeschreven tijdvak.

3.5 5 0

Hij richt zich niet op de grote veldslagen, maar op de prelude vóór de Amerikaanse oorlogsverklaring. Daarbij gebruikt hij dagboeken van onderbelichte figuranten – zoals de eerste vrouw in het Amerikaanse parlement, Jeannette Rankin, verkozen in 1916 – om in reportagestijl een authentiek tijdsbeeld te schetsen. Geen slag bij Verdun, wel jazz in New York.