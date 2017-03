1.5 5 0

Klinkt prikkelend, maar helaas: ‘Het Schelling-project’ bestaat voornamelijk uit gratuite intellectuele masturbatie. Sloterdijk stelt scherpe vragen, maar gaat ten onder aan zijn eigen gekunsteldheid. Wat begint als een interessant gedachte-experiment, eindigt zo in niks dan saaie anekdotes en pseudodiepzinnige waarheden. ‘Objectiviteit is niet toereikend,’ meent Sloterdijk, maar zijn subjectieve aanpak verdrinkt in zichzelf.