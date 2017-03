Laat Netflix even voor wat het is, ‘ Montana ’ is een boek om te binge-lezen: een 450 pagina’s lange litanie van menselijke misère.

Het is dat lgbt-rechten nog niet lang bestaan in de Amerikaanse staat Montana, anders had Smith Henderson de literaire adoptiefzoon van Cormac McCarthy en James Michener kunnen zijn. Zijn roman over een maatschappelijk werker die vriendschap sluit met een kluizenaar en zijn zoon, mengt het aardse taalgebruik van de ene met het gevoel voor epische americana van de andere.