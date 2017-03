4.5 5 0

Ook in ‘Zinkjongens’, over de oorlog in Afghanistan tussen 1979 en 1989, druipt de gruwel over elke pagina, en ben je de bange toeschouwer bij de ellende van duizenden Russen die in een schimmige oorlog hun leven failliet lieten gaan. ‘Zinkjongens’ (uit 1990) is sublieme lelijkheid.