‘Echte memoires zijn te saai. Er valt niets te schrijven,’ zegt Chabon, en dus is dit een bij elkaar gelogen familiekroniek. Om de verwarring hoog te houden, legt hij evenwel een broodkruimelspoor aan met gekende details uit zijn eigen biografie. Maar de lezers die het boek op Amazon.com om zijn hoge waarheidsgehalte aanprijzen, hebben de disclaimer op de eerste pagina niet gelezen: ‘Bij de voorbereiding van deze memoires heb ik me aan de feiten gehouden, behalve als de feiten weigerden zich te conformeren aan herinnering, narratief doel of de waarheid zoals ik die graag begrijp.’

Chabon turnt zijn oom voor het gemak om tot ‘mijn grootvader’, en het is diens vrolijk meanderende odyssee door de 20ste eeuw die we volgen. We vinden hem tijdens zijn NASA-carrière, in een New Yorkse gevangenis en als soldaat tijdens de Tweede Wereldoorlog, waar hij ingezet wordt voor een missie om een V2-raket én zijn bedenker, Wernher von Braun, Duitsland uit te smokkelen. Van zijn harde kinderjaren in Philadelphia krijgen we vooral van een nevenpersonage, een verslaafde hermafrodiete hoer, de helderste beelden doorgeseind.