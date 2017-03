3.5 5 0

Ze baseerde zich voor het verhaal – over een Brits koppel dat verstrikt raakt in de huichelachtige mores van een oosters land – op haar eigen verblijf in Saoedi-Arabië. Komt het daardoor dat we de oriëntaalse lucht voor ons geestesoog zagen trillen en het zweet bijna over onze rug voelden lopen? Mantel kroont zich andermaal tot koningin van het doorwrochte realisme.