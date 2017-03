3.5 5 0

Ergens tussen ironie en ernst, en dat vat Jan Postma, redacteur bij De Groene Amsterdammer, zowat samen. Postma heeft een briefje boven zijn bureau hangen met de woorden: ‘The time to make up your mind is never.’ En dat voel je in zijn essays: twijfelen is een levenswijze voor de jonge auteur, meanderen is zijn middle name. Maar altijd voert zijn dwaaltocht je naar onverwachte plekken, waar het bij aankomst aangenaam toeven blijkt.