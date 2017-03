De tweede vertaling van Alfred Hayes , ruim veertig jaar dood en al even lang onbegrijpelijk vergeten, is net als het eerder herontdekte ‘De prijs van de liefde’ zonder meer een juweeltje.

4.5 5 0

‘Ten overstaan van de hele wereld’ baadt in de valse schittering van het Hollywood van de jaren 50. Een scenarist en een actrice smoren hun existentiële wanhoop in bed, tot de waanzin de passie genadeloos sloopt. In beide novelles formuleert Hayes net zo lenig en dwingend als zijn tijdgenoot Truman Capote, ze verdienen dan ook een even groot publiek.