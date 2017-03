3.0 5 0

Een Beckettiaans-absurdistisch geschrift dat beter ‘Paddo’s’ had geheten. Of een literair kleuterspelletje van een auteur die zijn pen voortdurend laat inpikken door zijn personages, om zo een komisch effect te sorteren. Ik zou zeggen: geef de Antwerpse Rus Skorobogatov, in navolging van zijn hoofdpersoon, een Nobelprijs. Maar helaas: in ‘Cocaïne’ heeft de voorzitter van het Nobelprijscomité zichzelf opgegeten.