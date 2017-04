Connie Palmen - Het drama van de afhankelijkheid

Naar aanleiding van ‘De zonde van de vrouw’, haar Boekenweek-essay, brengt Palmen de essays, lezingen en andere beschouwende teksten samen die ze de afgelopen kwarteeuw op papier zette, en waarvan sommige nooit eerder in druk verschenen. En in één klap verenigt ze alle thema’s die ze de moeite waard vindt om over te reflecteren.

‘Wat me in dit leven het meest bezighoudt, is de zin ervan,’ schrijft ze. Dus gaat dit boek over de zin van het leven. Het gaat over mij, over u, over Palmen zelf, kortom over iedereen die niet anders kan dan nadenken, en zich vragen stellen over de tragische en tegelijk prachtige toestand die wij ons bestaan noemen.