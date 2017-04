3.0 5 0

Opnieuw versnijdt Grunberg maatschappelijke tendenzen tot ironische pseudokarikaturen, dus bereid u voor op praat over broedmachines en patriarchen, hacktivisten en een digitale apocalyps. Opnieuw is het onmiskenbaar Grunberg, met die onnavolgbare cynische toon vol aforismen en absurditeiten. Thematisch zit alles ook snor, maar toch graaft dit boekje niet diep genoeg: het fileert minder scherp, het sleept minder dwingend mee dan we van Grunberg gewend zijn.