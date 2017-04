1.0 5 0

In dit verhaal over een schimmige zaak uit het verleden verliest de Amerikaanse misdaadschrijfster zich al te vaak in omslachtige en ongeïnspireerde beschrijvingen van onbelangrijke details. En wat een sfeervolle weergave van de Venetiaanse couleur locale had moeten zijn, werd een met minimale spanning opgeleukt doorslagje van TripAdvisor. Dit is arte povera zonder de arte.