In deze onafgewerkte roman, met als grote thema’s vergankelijkheid en lijden, beschrijft de erudiete schrijver en parttimefascist Curzio Malaparte (1898-1957) de decadente Sovjetelite in 1929.

Het is een verfijnd kleinood, waarin hij Prousts meesterschap benadert in het haarscherp observeren van zijn personages en de samenleving waarin ze zich voortbewegen. Malaparte geeft zijn tableaus een dromerige gloed mee, waardoor ‘Het bal in het Kremlin’ tegelijk somber en mysterieus is, én doordrongen van een zeldzame poëtische schoonheid.