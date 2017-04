De auteur van de dystopische romans ‘En ik herinner me Titus Broederland’ en ‘Slaap zacht, Johnny Idaho’ besloot in de eerste week van het presidentschap van The Donald iets te doen aan de wereldvreemde navelstaarderij die men de Nederlandstalige literatuur zo vaak verwijt. Hulst vroeg 23 collega’s om in twee weken tijd een verhaal te schrijven met ‘als dit zo doorgaat’ als uitgangspunt. Iedereen (inclusief de redacteuren, correctoren en ontwerpers) draaide vervolgens zonder morren overuren om de bundel nog vóór de Nederlandse parlementsverkiezingen in de winkels te krijgen.

Wat het aandeel van de schrijvers is geweest in de winst van Mark ‘doe normaal’ Rutte en het verlies van Geert ‘minder, minder, minder’ Wilders, is natuurlijk moeilijk meetbaar. En of ze er blij mee moeten zijn, is nog een andere vraag, maar de auteurs die aan ‘Als dit zo doorgaat’ hebben meegewerkt, kunnen straks in ieder geval trots met het boek zwaaien en tevreden zijn over het feit dat ze íéts gedaan hebben. Dat de Nederlandse literatuur eindelijk eens uit haar ivoren toren is gekomen.